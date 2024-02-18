Xiaomi 14 Ultra показали на официальных тизерах

Компания Xiaomi опубликовала официальные изображения смартфона Xiaomi 14 Ultra, подтвердив его дизайн. Также была объявлена дата официальной презентации флагмана для китайского рынка – 22 февраля. Предполагается, что почти одновременно будет представлена и глобальная версия.

По предварительным данным, смартфон оснастят 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2К и кадровой частотой 120 Гц, флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 12 ГБ или 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти, тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony LYT-900) 50 Мп (сверхширик), 50 Мп (5-кратный оптический зум) и 50 Мп (сенсор Sony LYT-900 и 3,2х-кратный зум), селфи-камерой на 32 Мп, аккумулятором ёмкостью 5300 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 90 Вт и 50 Вт соответственно, защитой от воды и пыли (IP68) и фирменной программной оболочкой HyperOS на базе ОС Android 14.

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