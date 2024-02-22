Xiaomi 14 Ultra показали на живых фото после анонса

Что до оцененного от 905 долларов смартфона, то его оснастили 6,73-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3200:1440 пикселей, динамической частотой обновления LTPO до 120 Гц, пиковой яркостью 3000 нит и ШИМ-затемнением 2160 Гц, топовой однокристальной системой Snapdragon 8 Gen 3, оперативной памятью LPDDR5X, флэш-памятью UFS 4.0, двухконтурной системой охлаждения, тыльной камерой Leica с модулями на 50 Мп (1-дюймовый сенсор Sony LYT-900), 50 Мп (сверхширик на Sony IMX858), 50-Мп (3,2-кратный оптический зум на IMX858) и 50-Мп (перископический модуль с 5-кратным зумом на IMX858), фронтальной камерой разрешением 32 Мп (OmniVision OV32B40), АКБ ёмкостью 5300 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 90 Вт и 80 Вт соответственно, корпусом с рамкой из высокопрочного алюминия, поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, модулем NFC и ОС Hyper OS на базе Android 14.