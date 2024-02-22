Xiaomi 14 Ultra показали на живых фото после анонса

Китайский инсайдер Digital Chat Station опубликовал качественные фотографии флагманского смартфона Xiaomi 14 Ultra, который был представлен несколько часов назад. На снимках запечатлена синяя расцветка, а также чехол для фотолюбителей. Последний получил дополнительный аккумулятор на 1500 мАч, кнопки для спуска затвора, записи видео и регулировки зума, а также селектор как в фотокамерах для регулировки одного из параметров экспозиции. Цена рукоятки составляет 140 долларов.

Что до оцененного от 905 долларов смартфона, то его оснастили 6,73-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3200:1440 пикселей, динамической частотой обновления LTPO до 120 Гц, пиковой яркостью 3000 нит и ШИМ-затемнением 2160 Гц, топовой однокристальной системой Snapdragon 8 Gen 3, оперативной памятью LPDDR5X, флэш-памятью UFS 4.0, двухконтурной системой охлаждения, тыльной камерой Leica с модулями на 50 Мп (1-дюймовый сенсор Sony LYT-900), 50 Мп (сверхширик на Sony IMX858), 50-Мп (3,2-кратный оптический зум на IMX858) и 50-Мп (перископический модуль с 5-кратным зумом на IMX858), фронтальной камерой разрешением 32 Мп (OmniVision OV32B40), АКБ ёмкостью 5300 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 90 Вт и 80 Вт соответственно, корпусом с рамкой из высокопрочного алюминия, поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, модулем NFC и ОС Hyper OS на базе Android 14.

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