Xiaomi 14 Ultra получит 100-Вт зарядку

Китайские источники сообщают, что в базе одного из регуляторов обнаружилось упоминание об адаптере питания Xiaomi MDY-16-EL мощностью 100 Вт. Модель смартфона, для которого зарядка предназначена, регулятор не указывает, но инсайдеры уверены, что это флагман Xiaomi 14 Ultra. Таким образом, мощность проводной зарядки вырастет с 90 Вт в Xiaomi 13 Ultra до 100 Вт в новом поколении. Скорость беспроводной зарядки останется на 50 Вт. Другой источник утверждает, что ёмкостью аккумулятора увеличится с 5000 до 5500 мАч.

Ранее сообщалось, что основная камера Xiaomi 14 Ultra получит главный модуль на базе сенсора Sony LYT900 оптического формата 1/0,98 дюйма, который крупнее любого другого датчика, используемого в камерофонах. Также в состав основной камеры войдет сверхширокоугольный модуль и две камеры, обеспечивающие 3- и 5-кратный оптический зум.