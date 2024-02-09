Xiaomi 14 Ultra получит четыре 50-Мп камеры

Известный инсайдер Йогеш Брар поделился подробностями о характеристиках флагманского смартфона Xiaomi 14 Ultra, который будет представлен уже 24 февраля. Итак, аппарат оснастят 6,73-дюймовым дисплеем AMOLED LTPO с разрешением QHD+ и кадровой частотой 120 Гц, флагманской 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, аккумулятором ёмкостью 5300 мАч, поддержкой 90-Вт проводной зарядки, основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (дюймовый датчик изображения), 50 Мп (сверхширик), 50 Мп (телеобъектив с 5-кратным оптическим приближением) и 50 Мп (3,2-кратный оптический зум), фронтальной камерой на 32 Мп, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, а также предустановленной операционной системой Android 14 c фирменной прошивкой HyperOS.