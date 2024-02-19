Xiaomi 14 Ultra получит лучшую на рынке камеру

Серия смартфонов Xiaomi 14 совсем скоро появится на международных рынках, и можно с уверенностью сказать, что наиболее интересным решением станет Xiaomi 14 Ultra. Смартфон будет официально представлен в Китае 22 февраля, а затем появится на международном рынке 25 февраля, то есть с момента презентации до начала продаж пройдёт всего три дня — это настоящий рекорд на самом деле. Кроме того, как и ожидалось, компания Xiaomi не стесняется говорить о новом флагмане до релиза, и сегодня компания раскрыла некоторые детали камеры будущего флагмана. Данный смартфон, по сообщению производителя, будет поставляться с 50-мегапиксельным сенсором Sony LYT-900 размером 1 дюйм с переменным значением диафрагмным f/1.63.

Для фотографов, которые любят снимать в условиях слабого освещения, данная новость будет очень приятной. Помимо продвинутого основного сенсора, Xiaomi 14 Ultra также предоставит потенциальному покупателю камеру с 3,2-кратным зумом на 50 мегапикселей, а также перископическую камеру с разрешением 50 мегапикселей. Обе камеры основаны на одном и том же сенсоре Sony IMX858, имеют широкие диафрагмы f/1.8 и f/2.6 соответственно, и оборудованы системой оптической стабилизации, что позволит делать качественные кадры на длинной выдержке. Стоит уточнить, что перископическая камера имеет большую диафрагму, чем у Galaxy S24 Ultra, так что, теоретически, смартфон китайской компании будет снимать даже лучше, особенно в сценариях с плохим освещением.