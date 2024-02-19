Xiaomi 14 Ultra получит лучшую на рынке камеру

Серия смартфонов Xiaomi 14 совсем скоро появится на международных рынках, и можно с уверенностью сказать, что наиболее интересным решением станет Xiaomi 14 Ultra. Смартфон будет официально представлен в Китае 22 февраля, а затем появится на международном рынке 25 февраля, то есть с момента презентации до начала продаж пройдёт всего три дня — это настоящий рекорд на самом деле. Кроме того, как и ожидалось, компания Xiaomi не стесняется говорить о новом флагмане до релиза, и сегодня компания раскрыла некоторые детали камеры будущего флагмана. Данный смартфон, по сообщению производителя, будет поставляться с 50-мегапиксельным сенсором Sony LYT-900 размером 1 дюйм с переменным значением диафрагмным f/1.63.

Для фотографов, которые любят снимать в условиях слабого освещения, данная новость будет очень приятной. Помимо продвинутого основного сенсора, Xiaomi 14 Ultra также предоставит потенциальному покупателю камеру с 3,2-кратным зумом на 50 мегапикселей, а также перископическую камеру с разрешением 50 мегапикселей. Обе камеры основаны на одном и том же сенсоре Sony IMX858, имеют широкие диафрагмы f/1.8 и f/2.6 соответственно, и оборудованы системой оптической стабилизации, что позволит делать качественные кадры на длинной выдержке. Стоит уточнить, что перископическая камера имеет большую диафрагму, чем у Galaxy S24 Ultra, так что, теоретически, смартфон китайской компании будет снимать даже лучше, особенно в сценариях с плохим освещением.
OnePlus 12 показали на пресс-фото …
Компания OnePlus поделилась качественными изображениями флагманского смартфона OnePlus 12, официальная пр…
Huawei будет самостоятельно выпускать процессоры…
Новая патентная заявка от компании Huawei свидетельствует о том, что китайский гигант предпринимает допол…
Опубликовано фотосравнение iQOO 12 Pro и iPhone 15 Pro…
В сети появились сравнительные фотографии, сделанные на телеобъективы смартфонов iQOO 12 Pro и iPhone 15 …
Samsung интегрировала новые функции ИИ в свои устройства…
Появилась интересная информация о том, что компании Samsung и Microsoft сотрудничают, чтобы убедиться, чт…
Xiaomi 14 Ultra выйдет уже в феврале …
Китайский информатор Smart Pikachu сообщает, что флагманский смартфон Xiaomi 14 Ultra будет представлен у…
OnePlus 12 поступил в продажу з пределами Китая…
Сегодня смартфон OnePlus 12 отправился в продажу за пределами Китая — мировой релиз взволновал многих пол…
Huawei Nova 12 показали на рендере …
В сети появилось качественное изображение смартфона Huawei Nova 12, который еще не был представлен официа…
Смартфон Realme V50 будет стоить 170 долларов …
В сети появились качественные изображения, а также подробности о характеристиках и ценах на смартфоны Rea…
Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27
Обзор realme 10 Pro 5G 8/256 ГБ. Среднебюджетник с ультратонкими рамкамиОбзор realme 10 Pro 5G 8/256 ГБ. Среднебюджетник с ультратонкими рамками
Сбалансированный смартфон среднего ценового сегмента. Обзор vivo V29Сбалансированный смартфон среднего ценового сегмента. Обзор vivo V29
Недорогой смартфон для ребенка. Обзор Tecno Spark Go 2024Недорогой смартфон для ребенка. Обзор Tecno Spark Go 2024
Бюджетный смартфон с камерой на 50 Мп и зарядкой на 33 Вт. Обзор realme C53 6/128 ГББюджетный смартфон с камерой на 50 Мп и зарядкой на 33 Вт. Обзор realme C53 6/128 ГБ

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor