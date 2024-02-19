Xiaomi 14 Ultra получит лучшую на рынке камеру

Для фотографов, которые любят снимать в условиях слабого освещения, данная новость будет очень приятной. Помимо продвинутого основного сенсора, Xiaomi 14 Ultra также предоставит потенциальному покупателю камеру с 3,2-кратным зумом на 50 мегапикселей, а также перископическую камеру с разрешением 50 мегапикселей. Обе камеры основаны на одном и том же сенсоре Sony IMX858, имеют широкие диафрагмы f/1.8 и f/2.6 соответственно, и оборудованы системой оптической стабилизации, что позволит делать качественные кадры на длинной выдержке. Стоит уточнить, что перископическая камера имеет большую диафрагму, чем у Galaxy S24 Ultra, так что, теоретически, смартфон китайской компании будет снимать даже лучше, особенно в сценариях с плохим освещением.