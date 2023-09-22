Xiaomi 14 Ultra получит передовую камеру

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о флагманском камерофоне Xiaomi 14 Ultra, официальный релиз которого ожидается в начале следующего года. Главной особенностью новинки станет её камера, главный модуль которой будет построен на датчике изображения Sony LYT900. Это сенсор оптического формата 1/0,98 дюйма, который крупнее любого другого датчика, используемого в камерофонах. Дополнять его будут сверхширокоугольный модуль и две камеры, обеспечивающие 3- и 5-кратное оптическое приближение. Xiaomi 14 Ultra также приписывают наличие изогнутого дисплея с разрешением 2K и 3-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, которую представят в октябре.