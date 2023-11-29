Xiaomi 14 Ultra получит топовую камеру

Известный своей осведомленностью Digital Chat Station поделился подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi 14 Ultra, официальный релиз которого ожидается в начале следующего года. Итак, устройству приписывают наличие основной квадрокамеры с главным модулем на базе топового 50-Мп датчика Sony LYT900 оптического формата 1 дюйм, оптики с регулируемой диафрагмой F/1,6-F/4,0 и оптической стабилизации. Также сообщается о технологии Dual Conversion Gain для уменьшения количества цифрового шума на фото, 4-нанометровой флагманской платформе Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 и до 1 ТБ флеш-памяти.