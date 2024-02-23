Xiaomi 14 Ultra представлен официально

Сегодня китайский гигант официально представил флагманский смартфон Xiaomi 14 Ultra — он появится на мировом рынке через три дня, а в Китае предварительные заказы открывают уже сегодня. И этот смартфон, как и предполагалось, предлагает всё, что только можно требовать от флагманского смартфона. Например, Xiaomi 14 Ultra оснащён огромным 1-дюймовым сенсором от компании Sony, который выделяет смартфон на фоне конкурентов, потому что ни у кого на рынке такой камеры пока что нет. Xiaomi 14 Ultra использует флагманский сенсор Sony LYT-900 — это 50-мегапиксельный сенсор с двойной диафрагмой, которая изменяется от f/1.63 до f/4.0.

Xiaomi утверждает, что сенсор способен захватывать на 136% больше света, чем конкуренты, что впечатляет, ведь у конкурентов сенсоры тоже довольно неплохие. Также смартфон поставляется с ультраширокоугольной камерой и двумя телеобъективами. Один из них обеспечивает оптическое увеличение 3,2x, а другой — 5x. Все четыре камеры имеют разрешение 50 мегапикселей, так что если вы пристально изучаете пиксели, у вас не должно быть никаких проблем. Также новый флагманский смартфон предлагает 6,73-дюймовый OLED LTPO-дисплей с разрешением 3200x1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Панель демонстрирует яркость до 3000 нит и использует Shield Glass — Xiaomi утверждает, что это стекло в 10 раз прочнее при падениях. Конечно, Xiaomi 14 Ultra получил флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 3, до 16 гигабайт оперативной памяти и до 1 терабайта встроенной памяти.
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