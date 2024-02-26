Xiaomi 14 Ultra вышел на глобальный рынок

Буквально четыре дня назад смартфон Xiaomi 14 Ultra был представлен в Китае для продажи исключительно на локальном рынке, а теперь флагман доступен и на мировом рынке. Стоит отметить, что производитель поставляет Xiaomi 14 Ultra только в одной конфигурации оперативной памяти и пространства для хранения личного контента, так что вариантов конфигурации в этом случае нет и не будет. Смартфон, естественно, отправился в глобальный релиз с процессором Snapdragon 8 Gen 3, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти UFS 4.0. На фронтальной панели смартфона расположен 6,73-дюймовый QHD+ OLED-экран с технологией LTPO. Он может работать на частоте от 1 Гц до 120 Гц в зависимости от контента, который вы просматриваете. Также устройство поддерживает HDR10+, Dolby Vision, ШИМ в 1920 Гц и максимальную яркость в 3 000 нит.

Ещё Xiaomi использует защитное стекло из керамики на передней панели, чтобы защитить устройство от царапин, но такой материал обычно очень хрупкий и довольно легко трескается от ударов. С автономностью у смартфона всё должно быть отлично — внутри Xiaomi 14 Ultra установлен аккумулятор на 5300 мАч с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт по проводу и 80 Вт в беспроводном режиме. И, конечно же, Xiaomi 14 Ultra оснащён 50-мегапиксельным датчиком Sony LYT-900 с диафрагмой от f/1,63 до f/4,0 и объективом Leica Summilux. Это топовый флагманский смартфон — мощнее найти на рынке просто не выйдет, так что в определённом смысле у производителя есть шансы на успех.
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