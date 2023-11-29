Xiaomi 14 Ultra выпустят в следующем году с уникальной системой камер

В этом году компания Xiaomi официально представила серию смартфонов Xiaomi 14, но модель Xiaomi 14 Ultra до сих пор отсутствует в данной линейке, потому что компания планирует представить гаджет только в следующем году. А сегодня появилась информация о системе камер смартфона, которая, вероятно, предоставит возможность создавать удивительные кадры и видео. Согласно информации от западного источника, Xiaomi 14 Ultra получит уникальную систему камер, которая справится с любыми задачами. Инсайдер сообщает, что смартфон Xiaomi 14 Ultra получит систему из четырёх датчиков изображения по 50 мегапикселей каждый. Но основное изменение заключается не в высоком разрешении камер, потому что на самом деле на рынке есть модели с 200 Мп, а в переменной диафрагме на основной камере, которая будет меняться от f/1.6 до f/4.0.

Эта функция уже доступна в Pro-версии, но в будущем компания существенно улучшит данный компонент основной камеры. Помимо чрезвычайно продвинутой системы камер, которую практически полностью слили в сеть, остальные характеристики Xiaomi 14 Ultra пока никто не раскрывает, хотя в этом направлении сложно ждать больших сюрпризов. Конечно, смартфон получит флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, много оперативной и встроенной памяти, какое-то уникальное охлаждение и прочие мелкие бонусы, которые есть у других флагманов. Компании при этом нужно понимать, что смартфон явно дорогой и ему придётся конкурировать с лидерами рынка.