Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro установили рекорд продаж

Компания Xiaomi отчиталась об успехах флагманских смартфонов Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro, которые вчера появились в китайской продаже. Сообщается, что новинки поставили рекорд стартовых продаж за последний год на главных платформах: Tmall, JD.com, Douyin и Kuaishou. Ранее лидирующие позиции удерживали более доступные модели – Redmi K60, Redmi Note 12 Turbo и пр.

Напомним, что оцененный от 680 долларов Xiaomi 14 Pro оснащается 6,73 дюймовым изогнутым с обеих сторон OLED-дисплеем с разрешением 2K, частотой обновления от 1 Гц до 120 Гц и пиковой яркостью 3000 кд/кв.м, предустановленной программной оболочкой Xiaomi HyperOS, 4-нм однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 с максимальной частотой 3,3 ГГц, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony LYTIA T900 формата 1/1,31", оптика Leica Summilux с переменной диафрагмой до F/1,4 и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (3,2-кратный оптический зум и оптическая стабилизация), аккумулятором ёмкостью 4860 мАч, поддержкой 120-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 10-Вт обратной беспроводной зарядок, а также защитой от воды и пыли согласно степени OP68.