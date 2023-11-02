Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro возглавили рейтинг AnTuTu

Компания бенчмарка AnTuTu поделилась свежим рейтингом самых производительных Android-смартфонов. Первые два места застолбили за собой смартфоны Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro, которые основаны на новой флагманской платформе Qualcomm Snapdragon 8 Gen3. Их результат составил почти 2 миллиона баллов. Ближайшие преследователи отстали на 300 тысяч баллов.

Ранее стало известно, что Xiaomi 14 стал первым китайским смартфоном, опередившим новый iPhone (в данном случае iPhone 15 Pro) на старте продаж. Речь идет о крупнейшей китайской площадке JD.com. По данным самой Xiaomi, продажи их флагманов в 6 раз выше в сравнении с прошлым поколением.