Xiaomi 14 официально представлен с мощной системой камер

Сегодня, как и предполагалось, компания Xiaomi официально представила свой новый флагманский смартфон Xiaomi 14, который получил весьма интересный дизайн корпуса. На тыльной стороне устройства, как и подобает любому современному флагману, компания расположила просто огромный остров с тремя объективами, которые занимают практически треть от всей тыльной панели новинки. Это выглядит не совсем стандартно, хотя на современном рынке смартфоны с огромной системой камер уже далеко не новость. Соответственно, производитель обещает, что данный флагман будет снимать гораздо лучше, чем любой смартфон на современном рынке, но пока что реальных тестов от западных журналистов не поступало. Так что будем ждать новостей по этому поводу и следить за независимыми изданиями.

В плане производительности ничего невероятного не произошло, потому что в конечном итоге здесь используется флагманские процессоры Snapdragon 8 Gen 3, который был анонсирован Qualcomm буквально вчера и на текущий момент является самым производительным мобильным процессором на рынке. Также у смартфона имеется 16 ГБ оперативной памяти, есть большое хранилище для личного контента и современная версия операционной системы, которая теперь называется немного иначе. Так что в техническом плане это один из самых продвинутых смартфонов на современном рынке, и если пользователю нужен смартфон на платформе Android, то может смело смотреть в направлении Xiaomi 14 — он явно не разочарует.