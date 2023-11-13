Xiaomi 14 побил рекорд продаж в Китае

Серия флагманских смартфонов Xiaomi 14 была представлена совсем недавно — в прошлом месяце. И, если верить информации западных инсайдеров, модель уже стала одним из самых продаваемых устройств на рынке — в том числе благодаря новейшему процессору Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. При этом производитель сообщил, что на самом деле смартфон не является конечным решением в серии и в ближайшем будущем будет представлен ещё более мощный вариант. Хотя, судя по информации самой компании, уже сейчас устройство продаётся очень хорошо. Несмотря на то, что на момент написания данной новости смартфон отправился в продажу лишь в ограниченном формате, серия Xiaomi 14 смогла побить собственный рекорд — компания Xiaomi сумела продать 1,44 миллиона единиц данного флагмана всего за десять дней.

Это действительно впечатляющий результат для смартфона на платформе Android, который был представлен не в лучший период, плюс это исключительно китайский флагман, который в той же США продаётся очень плохо, как и в Европе. Но, видимо, на локальном рынке устройство пользуется достаточно высоким спросом, потому что пользователи с радостью платят за достаточно дорогое устройство нового поколения. Более того, в компании заявили, что пользователи даже просят компанию сделать будущий флагман ещё более дорогим, но реализовать в нём все передовые функции и технологии, чтобы конкурентов у гаджета не осталось. Это довольно интересная ситуация, которая встречается очень редко.