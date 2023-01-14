Xiaomi 14 получит 90-Вт адаптер питания

Официальный релиз флагманских смартфонов Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro ожидается только в конце этого года, но известный информатор Digital Chat Station уже раздобыл первые подробности о грядущих новинках. Сообщается, что китайский производитель сертифицировал зарядное устройство с модельным номером MDY-14-EC, которое характеризуется мощностью 90 Вт.

Ранее стало известно об участии компании Xiaomi на выставке MWC 2023 в конце февраля и, как ожидается презентации глобальных версий Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro. А вот анонса топовой модели Xiaomi 13 Ultra на MWC 2023 ждать не стоит, её представят позднее.
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