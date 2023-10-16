Xiaomi 14 получит поддержку 90-Вт зарядки

Китайские инсайдеры поделились подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi 14, официальный релиз которого ожидается в конце текущего месяца. Итак, устройству приписывают наличие основной камеры Leica с модулями разрешением 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъектив), 6,44-дюймового 12-битного OLED-экрана C8 с разрешением 1,5K, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 2800 нит, а также поддержкой Dolby Vision и HDR10+, 3-нанометровой платформы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ОЗУ LPDDR5x, флеш-памяти UFS 4.0, системы жидкостного охлаждения, двух стереодинамиков, батареи ёмкостью 4600 мАч, поддержки 90-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 10-Вт обратной беспроводной зарядок, а также защиты от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.

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