Xiaomi 14 продаётся лучше iPhone 15 Pro

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station сообщает, что продажи флагманского смартфона Xiaomi 14 на крупнейшей китайской площадке оказались выше, чем у iPhone 15 Pro за аналогичный период времени. Ни один другой китайский смартфон ранее не оказывался популярнее нового iPhone. По данным самой Xiaomi, продажи новинок в 6 раз выше в сравнении с предыдущим поколением. Из-за огромного ажиотажа покупатели стоят в очереди в магазинах и ждут доставки после оформления заказа. Напомним, что Xiaomi 14 оценен в 545 долларов за базовую версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти. За базовый вариант Xiaomi 14 Pro просят 680 долларов.

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