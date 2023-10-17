Xiaomi 14 с HyperOS показали на фото

Вчера компания Xiaomi анонсировала операционную систему Xiaomi HyperOS, а уже сегодня Лей Цзунь опубликовал фото флагманского смартфона Xiaomi 14 с запущенной ОС. По словам руководителя компании, Xiaomi HyperOS является операционной системой с крупной экосистемой, в которую входят не только привычные гаджеты, но и автомобили. При этом, HyperOS основана на операционной системе Android.

Что до смартфона Xiaomi 14, его должны оснастить тыльной камерой Leica с модулями разрешением 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъектив), 6,44-дюймовым 12-битным OLED-дисплеем C8 с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц, яркостью 2800 нит, а также поддержкой Dolby Vision и HDR10+, 3-нм однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, оперативной памятью стандарта LPDDR5x, флеш-памятью UFS 4.0, системой жидкостного охлаждения, двумя стереодинамиками, аккумулятором на 4600 мАч, поддержкой проводной, беспроводной и обратной беспроводной зарядок на 90 Вт, 50 Вт и 10 Вт соответственно, а также защитой от воды и пыли согласно степени IP68. Официальная презентация флагмана запланирована на 27 октября.