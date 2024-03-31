Xiaomi 14 в расцветках Xiaomi Car SU7 показали на фото

Компания Xiaomi выпустила в продажу не только электрокары SU7, но и выполненные в цвете автомобилей лимитированные издания смартфона Xiaomi 14. Новинки доступны в единственной конфигурации с 16 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти по цене в 5000 юаней (около 700 долларов). Сегодня в сети появились живые фото этих смартфонов.

Напомним, что Xiaomi 14 оснащается 6,36-дюймовым дисплеем OLED C8 с разрешением 2670:1200 точек, динамически изменяемой частотой обновления от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит, топовой 4-нм платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с тактовой частотой до 3,3 ГГц, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony LYTIA T900 формата 1/1,31", объектив Leica Summilux с диафрагмой F/1,6 и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (3,2-кратный оптический зум и OIS), селфи-камерой на 32 Мп, батареей ёмкостью 4610 мАч, поддержкой 90-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.

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