Xiaomi 14T оценили в России в 50 тысяч рублей

Отечественный оператор МТС начал принимать российские предзаказы на представленные вчера флагманские смартфоны Xiaomi 14T и Xiaomi 14T Pro. Базовую модель оценили в 50 и 57 тысяч рублей за конфигурации с 12 ГБ/256 ГБ и 12 ГБ/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. За старшую модель просят 72 и 77 тысяч рублей соответственно. Предзаказавшие новинки до 2 октября получат скидку в 3 тысячи рублей и умные часы Xiaomi Watch S3. Розничные продажи стартуют 3 октября.

Напомним, что Xiaomi 14T характеризуется 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц, яркостью до 4000 нит, частотой регулировки ШИМ 3840 Гц, поддержкой Dolby Vision и защитным стеклом Shield Glass, селфи-камерой на 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (Sony IMX906 и оптическая стабилизация), 12 Мп (сверхширик) и 50 Мп (2,6-кратное оптическое приближение), восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 8300-Ultra, поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, ОС Android 14 с оболочкой Hyper OS, подэкранным сканером отпечатков пальцев и двумя динамиками с поддержкой Dolby Atmos.