Xiaomi 14T получит поддержку функции Circle to Search

Функция Circle to Search, запущенная в январе в серии смартфонов Samsung Galaxy S24, а затем выпущенная Google для своих устройств Pixel нового поколения, больше не будет эксклюзивом для этих компаний. Судя по слитым рекламным материалам, предстоящие Xiaomi 14T и 14T Pro, которые будут официально представлены на следующей неделе, 26 сентября, будут поставляться с предустановленной функцией Circle to Search на базе искусственного интеллекта. Эта функция станет важной частью маркетинговой кампании Xiaomi для этих устройств наряду с другими возможностями, основанными на Google Gemini. Речь идёт про AI Notes, AI Interpreter, AI Subtitles и AI Voice Recorder.

Утечки также подтверждают, что Xiaomi 14T будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 8300 Ultra вместе с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Смартфон также получит аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт, которая позволяет зарядить устройство с 0 до 100% за 45 минут. Система камер получил основной модуль га 50 Мп с сенсором Sony IMX906, телеобъектив на 50 Мп, ультраширокоугольную камеру на 12 Мп и фронтальную камеру для селфи на 32 Мп. Стоимость данного смартфона пока что не раскрывается, плюс не совсем понятно как именно будет реализована система подписки да функцию искусственного интеллекта. У Samsung в ближайшем будущем она будет платной, так что и Xiaomi, вероятно, будет взимать плату за данное нововведение. Но пока что это только предположение.