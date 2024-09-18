Xiaomi 14T получит поддержку функции Circle to Search

Функция Circle to Search, запущенная в январе в серии смартфонов Samsung Galaxy S24, а затем выпущенная Google для своих устройств Pixel нового поколения, больше не будет эксклюзивом для этих компаний. Судя по слитым рекламным материалам, предстоящие Xiaomi 14T и 14T Pro, которые будут официально представлены на следующей неделе, 26 сентября, будут поставляться с предустановленной функцией Circle to Search на базе искусственного интеллекта. Эта функция станет важной частью маркетинговой кампании Xiaomi для этих устройств наряду с другими возможностями, основанными на Google Gemini. Речь идёт про AI Notes, AI Interpreter, AI Subtitles и AI Voice Recorder.

Утечки также подтверждают, что Xiaomi 14T будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 8300 Ultra вместе с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Смартфон также получит аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт, которая позволяет зарядить устройство с 0 до 100% за 45 минут. Система камер получил основной модуль га 50 Мп с сенсором Sony IMX906, телеобъектив на 50 Мп, ультраширокоугольную камеру на 12 Мп и фронтальную камеру для селфи на 32 Мп. Стоимость данного смартфона пока что не раскрывается, плюс не совсем понятно как именно будет реализована система подписки да функцию искусственного интеллекта. У Samsung в ближайшем будущем она будет платной, так что и Xiaomi, вероятно, будет взимать плату за данное нововведение. Но пока что это только предположение.
Apple представила новые мобильные процессоры…
Вчера в рамках фирменной презентации компания Apple официально представила свои новые флагманские смартфо…
Смартфоны линейки iPhone 16 показали на живых фото …
В сети появились фотографии представленных вчера смартфонов iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max. Базо…
Google Pixel 9 Pro XL выдержал проверку на прочность…
Два дня назад компания Google официально представила серию смартфонов Pixel 9 после нескольких месяцев ут…
Розовый Google Pixel 9 показали на рендере …
Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре опубликовал рендеры флагманских смартфонов Google Pixel 9 и Pixel 9 P…
Xiaomi Mix Flip готов к европейскому релизу …
Компания Xiaomi официально объявила о скором европейском дебюте складного смартфона Mix Flip, который нед…
Смартфон OPPO A3x 5G оценен в 150 долларов …
Компания OPPO пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью A3x 5G, которая оценена на дебютном инди…
Huawei представила смартфон Mate XT Ultimate Design…
Сегодня компания Huawei официально представила складной флагманский смартфон Mate XT Ultimate Design, кот…
Флагман Vivo X200 получит компактный экран …
Вездесущий инсайдер Digital Chat Station раскрыл подробности о флагманском смартфоне Vivo X200, который е…
Снимает лучше iPhone 15 Pro, Samsung S24 Ultra и Pixel 8 Pro. Обзор Honor Magic 6 ProСнимает лучше iPhone 15 Pro, Samsung S24 Ultra и Pixel 8 Pro. Обзор Honor Magic 6 Pro
Почти флагман? Обзор Infinix ZERO 30 4GПочти флагман? Обзор Infinix ZERO 30 4G
Как повысить качество сна с помощью умных часов HuaweiКак повысить качество сна с помощью умных часов Huawei
Игровой смартфон с уникальным дизайном. Обзор Infinix GT 20 ProИгровой смартфон с уникальным дизайном. Обзор Infinix GT 20 Pro
Новый Топ 1 в DxOMark. Обзор камер HUAWEI PURA 70 UltraНовый Топ 1 в DxOMark. Обзор камер HUAWEI PURA 70 Ultra
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor