Xiaomi 15 Pro оснастят 100-Вт беспроводной зарядкой

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi 15 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие батареи ёмкостью 5400 мАч, поддержки 100-Вт проводной и 100-Вт беспроводной зарядок, топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, релиз которой ожидается осенью, немного изогнутого дисплея с разрешением 2K, ультразвукового подэкранного дактилоскопа, тройной тыльной камеры с модулями на 50 Мп (сенсор OmniVision OV50K с технологией TheiaCel), 50 Мп (сверхширик) и 50-Мп (перископный модуль с 3-кратным оптическим приближением).