Xiaomi 15 Pro получит 80-Вт проводную зарядку

Профильное издание Smartprix опубликовало изображения и подробности о характеристиках флагманского смартфона Xiaomi 15 Pro, релиз которого ожидается уже в этом месяце. Отметим плоскую боковую рамку корпуса, квадратный блок основной камеры Leica и три расцветки: черную, белую и серебристую.

Утверждается, что Xiaomi 15 Pro получит 6,78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2K и кадровой частотой 120 Гц, топовую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, до 16 ГБ оперативной и до 1 ТБ флеш-памяти, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony Light Fusion 900 и оптика с диафрагмой f/1,4), 50 Мп (Sony IMX858 и 5-кратный оптический зум) и 50 Мп (сверхширик), фронтальную камеру на 32 Мп, АКБ ёмкостью 6000 мАч, поддержку 90-Вт проводной, 80-Вт беспроводной и 10-Вт обратной беспроводной зарядок, дактилоскопический сенсор под дисплеем, стереодинамики, защиту от пыли и воды в соответствии со степенью IP68 и пять лет обновлений ОС Android.