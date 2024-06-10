Xiaomi 15 Pro получит более продвинутую камеру

Стоит напомнить, что смартфон Xiaomi 14 Pro был выпущен в октябре 2023 года в Китае, но, к сожалению, он так и остался эксклюзивным для внутреннего рынка, так как на международный рынок устройство так и не выпустили в конечном итоге. А сегодня западные инсайдеры поведали новость о том, что его преемник получит более современную 50-мегапиксельную тройную камеру, которая позволит сделать гаджет наиболее продвинутым в этом вопросе. Дело в том, что один достаточно надёжный источник сообщил, что в Xiaomi 15 Pro будут использоваться те же сенсоры на 50 Мп в основной системе камер, но главная камера и телеобъектив всё же получат существенный апгрейд по части датчика изображения.

Например, основная камера с разрешением 50 Мп перейдёт на сенсор OmniVision OV50K, что является заметным улучшением по сравнению с OVX9000 в 14 Pro. При этом хотелось бы отметить, что датчик изображения OV50K ещё не был официально представлен компанией OmniVision. Но уже сейчас известно, что он станет преемником модели OV50H — этот датчик уже сейчас используется в смартфонах Honor Magic6 Pro, Vivo iQOO 12 и Motorola Edge 50 Ultra. Также появилась информация о том, что елеобъектив будет оснащён датчиком Sony IMX882 — это тоже существенный апгрейд по сравнению с устаревшим датчиком Samsung ISOCELL JN1. В результате смартфон должен получить действительно качественную систему камер, которая будет фотографировать лучше всех остальных смартфонов на рынке. Будем ждать официального анонса.