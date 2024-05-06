Xiaomi 15 Pro получит перископную камеру

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi 15 Pro, официальный релиз которого ожидается грядущей осенью. По словам источника, изучившего ранний прототип, аппарат получит немного изогнутый экран с разрешением 2K, квадратный блок тыльной камеры с главным 50-Мп модулем и 50-Мп модулем с перископическим телеобъективом. Также уточняется, что главный модуль получит оптику с более высокой светосилой.

Ранее сообщалось, что смартфоны серии Xiaomi 15 первыми получат новую флагманскую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen4, которая будет изготовлена по нормам 3-нанометрового техпроцесса.