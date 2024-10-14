Xiaomi 15 Pro засветился на первом живом фото

Вчера появилась информация от иностранных журналистов о том, что грядущий смартфон Xiaomi 15 Pro, который сам производитель ещё официально не анонсировал, был замечен в реальной жизни — с тем же расположением тыльных камер, что и на слитых рендерах от инсайдеров, которые появились некоторое время назад на просторах интернета. Соответственно, этот смартфон на самом деле очень легко спутать с Xiaomi 14 Pro, так как расположение камер у них практически идентичное, но отличительной чертой является светодиодная вспышка, которая теперь находится вне основного блока камер. В остальном дизайн смартфона остался неизменным с прошлой версии, что немного смутит потенциальных покупателей, которые явно ожидали каких-либо существенных изменений в данном направлении.

Также журналисты отметили, что слитый смартфон в руках держит вице-президент компании Xiaomi Ван Сяоянь — вероятно, ему дали предрелизную модель, чтобы он оценил качество гаджета самостоятельно. При этом журналисты сходятся во мнении, что редизайн камеры, если так можно выразиться, был необходим для размещения новой продвинутой перископической камеры-телеобъектива. Специалисты отмечают, что они ждут камеру с 5-кратным зумом и датчиком на 50 Мп. Основная же камера получит абсолютно ту же конфигурацию и ту же оптику от компании Leica, потому что смартфон в прошлом году снимал прекрасно и существенно что-то менять в этом поколении просто нет смысла. С другой стороны, фанатам явно хотелось бы новую камеру.
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