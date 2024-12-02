Xiaomi 15 Ultra не порадует автономностью

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился новыми подробностями о топовом камерофоне Xiaomi 15 Ultra, который еще не был представлен официально. Утверждается, что из-за огромного блока основной камеры производитель не смог значительно увеличить ёмкость аккумулятора. У предшественника она, напомним, составляет 5300 мАч. Это явно не пойдет на пользу новинке Xiaomi в конкуренции с новыми китайскими флагманами, которые предлагают ёмкие батареи. Еще одной жертвой ограниченного пространства стала скоростью зарядки – вместо 120 Вт будет 80 или 90 Вт.

Смартфону также приписывают наличие защиты от воды и пыли в соответствии со степенью IP68/69, скруглённого со всех сторон 2K-дисплея, 3-нанометрового топового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite и тыльной камеры с главным модулем на базе 50-Мп дюймового датчика и оптики со светосилой f/1.63, 200-Мп перископным модулем и 50-Мп телевиком. Официальный релиз Xiaomi 15 Ultra ожидается в следующем месяце.