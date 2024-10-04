Xiaomi 15 Ultra показали на схематичном рендере

Сетевые источники опубликовали схематичное изображение флагманского смартфона Xiaomi 15 Ultra, который еще не был представлен официально. Отметим наличие четырех крупных модулей, среди которых выделяется главный и перископический. Ранее сообщалось, что главный модуль будет построен на 50-Мп дюймовом сенсоре Sony LYT-900, а перископный на датчике разрешением 200 Мп.

Смартфону также приписывают наличие инновационного двухслойного OLED-экрана с повышенной в сравнении с обычными панелями яркостью, батареи ёмкостью минимум 6000 мАч и еще не выпущенного официально топового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4.