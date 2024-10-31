Xiaomi 15 Ultra получит 200-Мп перископную камеру

Профильный ресурс XiaomiTime поделился подробностями об основной камере флагманского смартфона Xiaomi 15 Ultra, релиз которого ожидается в первом квартале следующего года. Утверждается, что аппарат получит тыльную камеру с четырьмя модулями разрешением 50 Мп (датчик изображения Sony LYT900), 50 Мп (Sony IMX858 с 3-кратным оптическим зумом), 200 Мп (перископ на Samsung ISOCELL HP9 с 5-кратным оптическим зумом) и 50 Мп (сверхширик на Samsung ISOCELL).

Также смартфону приписывают наличие 32-Мп фронтальной камеры на сенсоре OmniVision OV32B, топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 24 ГБ оперативной памяти и предустановленной фирменной оболочки HyperOS 2.0 на базе операционной системы Android 15.