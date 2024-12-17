Xiaomi 15 Ultra получит аккумулятор на 6000 мАч

Недавно в сети появилась информация о том, что ёмкость аккумулятора в грядущем Xiaomi 15 Ultra окажется меньше, чем у других свежих флагманов. Якобы из-за наличия продвинутой камеры и прочих комплектующих в корпусе просто не нашлось места для ёмкой батареи. Сегодня инсайдер Digital Chat Station поспешил успокоить общественность. Утверждается, что производитель все же смог разместить аккумулятор ёмкостью около 6000 мАч, не пожертвовав другими характеристиками. Смартфону также приписывают наличие защиты от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/69, изогнутого 2K-дисплея, топовой платформы Qualcomm Snapdragon 8 Elite и тыльной камеры с главным модулем на базе 50-Мп дюймового датчика и оптики со светосилой f/1.63, 200-Мп перископным модулем и 50-Мп телевиком. Официальный релиз Xiaomi 15 Ultra ожидается в феврале 2025 года.