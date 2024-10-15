Xiaomi 15 Ultra получит камеру на 200 Мп

Несколько месяцев назад известный инсайдер под ником Ice Universe сообщил, что грядущий флагманский смартфон Xiaomi 15 Ultra получит телеобъектив на 200 Мп, а теперь и другие инсайдеры в социальной сети Weibo делятся деталями об этой камере, подтверждая предсказания источника информации. Например, китайские инсайдеры заявили, что данная камера будет эксклюзивной для модели Ultra — стандартные и Pro-версии, по словам инсайдеров, ограничатся камерами на 50 Мп с 3-кратным оптическим увеличением. Камера Ultra будет оснащена объективом с фокусным расстоянием 100 мм, что эквивалентно примерно 4,3-кратному увеличению. Данный объектив получит диафрагму в f/2.6, что на самом деле не так уж и много (светосила в данном случае относительно скромная).

Для сравнения, Xiaomi 14 Ultra был оснащён перископом на 50 Мп с фокусным расстоянием 120 мм (5-кратное увеличение) и диафрагмой f/2.5, то есть у него оптика была немного светлее, но и характеристики при этом отличались. Стоит отметить, что у Xiaomi 15 Ultra будет две камеры-телеобъектива — основной модуль на 200 Мп, а также будет второстепенный модуль на 50 Мп с 3-кратным зумом, как и у других моделей серии 15. При этом все три устройства будут работать на базе процессора Snapdragon 8 Gen 4, так что с производительностью у устройства точно проблем не будет. Другое дело, что никто никогда флагманы производителя за слабый процессор и не критиковал, так что ждём официального релиза и тогда можно будет говорить предметно.
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