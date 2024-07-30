Xiaomi 15 Ultra получит ёмкий аккумулятор

В сети появились новые подробности о топовом смартфоне Xiaomi 15 Ultra, официальный релиз которого ожидается в конце этого или начале следующего года. По данным источника, у новинки будет две особенности, если не считать основную камеру. Первое, это инновационный двухслойный OLED-экран, как в Honor Magic 6 Ultimate и iPad Pro 2024. Такой дисплей предлагает повышенную яркость в сравнении с обычными панелями.

Вторая особенность, это аккумулятор повышенной ёмкостью. Как минимум на 6000 мАч. Для сравнения, Xiaomi 14 Ultra имеет батарею ёмкостью 5300 мАч в китайской версии и 5000 мАч в глобальной. Что касается аппаратной основы, то здесь все предсказуемо – как и Xiaomi 15/15 Pro, «ультра» будет основана на флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4.