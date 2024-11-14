Xiaomi 15 Ultra получит ту же систему камер, что и предшественник

Некоторое время назад компания Xiaomi выпустила модели 15 и 15 Pro на китайском рынке, и ожидается, что топовая модель 15 Ultra выйдет в начале следующего года (например, модель 14 Ultra дебютировала в феврале). А уже сегодня инсайдер, который ранее достаточно активно следил за новинками китайского бренда, в социальной сети Weibo поделился изображением, якобы демонстрирующим компоновку камер предстоящего флагмана Xiaomi 15 Ultra. Судя по этим данным, выступ камеры по-прежнему останется большим и круглым, при этом расположение самих камер тоже не изменится. Кроме того, слитые снимки от инсайдера показывают, что расположение камер полностью сходится с ранее слитыми рендерами, на которых гаджет изображён с круглым островком камеры.

При этом стоит отметить, что в сравнении с Xiaomi 14 Ultra телеобъектив нового флагмана немного сместился и теперь занимает весь верхний ряд островка, но в целом это вполне ожидаемо — этой камере нужно больше свободного пространства. Особенно с учётом того, что данная камера, если слухи верны, получит модуль на 200 Мп. А работать смартфон, естественно, будет на мобильном процессоре Snapdragon 8 Elite от компании Qualcomm, плюс на борту имеется батарея ёмкостью 6000 мАч, которая должна обеспечивать смартфону достаточно длительное время автономной работы даже в специфических сценариях с играми или монтажом видео. Но пока что вся эта информация является лишь слухом и придётся в любом случае дождаться официального анонса.
Камеры Huawei Mate 70 показали на первых снимках…
Huawei, по информации сразу нескольких надёжных источников, активно работает над устройствами серии Mate …
ZTE представила смартфон Blade A75 5G…
В начале этого года компания ZTE представила nubia Focus — доступный камерофон с основным сенсором на 108…
Представлен смартфон TECNO Spark 30C 5G…
Компания TECNO пополнила ассортимент смартфонов моделью Spark 30C 5G, которая уже появилась в продаже на …
iPhone 16 продаётся сильно хуже плана…
По данным достаточно известного и авторитетного аналитика Мин-Чи Куо, смартфоны нового поколения iPhone 1…
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 будет дороже своего предшественн…
Совсем скоро, уже в октябре текущего года, компания Qualcomm официально представит флагманский мобильный …
Apple пока что не готова выпускать собственные модемы для iP…
Некоторое время назад на просторах интернета появилась новость о том, что компания Apple работает над соб…
Huawei Mate 70 получит 5-кратный перископ …
Известный информатор Digital Chat Station поделился подробностями флагманском смартфоне Huawei Mate 70, о…
Спрос на iPhone 16 упал на 5%…
Сегодня достаточно известный инсайдер Мин-Чи Куо сообщил, что производство смартфонов Apple iPhone 16 идё…
Быстрый смартфон с подсветкой аура. Обзор vivo V30Быстрый смартфон с подсветкой аура. Обзор vivo V30
Недорогой смартфон для ребенка. Обзор Tecno Spark Go 2024Недорогой смартфон для ребенка. Обзор Tecno Spark Go 2024
Обзор и тесты смартфона TECNO POVA 6Обзор и тесты смартфона TECNO POVA 6
Доступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27sДоступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27s
Обзор кнопочного телефона Xenium X240Обзор кнопочного телефона Xenium X240
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor