Xiaomi 15 Ultra получит ту же систему камер, что и предшественник

Некоторое время назад компания Xiaomi выпустила модели 15 и 15 Pro на китайском рынке, и ожидается, что топовая модель 15 Ultra выйдет в начале следующего года (например, модель 14 Ultra дебютировала в феврале). А уже сегодня инсайдер, который ранее достаточно активно следил за новинками китайского бренда, в социальной сети Weibo поделился изображением, якобы демонстрирующим компоновку камер предстоящего флагмана Xiaomi 15 Ultra. Судя по этим данным, выступ камеры по-прежнему останется большим и круглым, при этом расположение самих камер тоже не изменится. Кроме того, слитые снимки от инсайдера показывают, что расположение камер полностью сходится с ранее слитыми рендерами, на которых гаджет изображён с круглым островком камеры.

При этом стоит отметить, что в сравнении с Xiaomi 14 Ultra телеобъектив нового флагмана немного сместился и теперь занимает весь верхний ряд островка, но в целом это вполне ожидаемо — этой камере нужно больше свободного пространства. Особенно с учётом того, что данная камера, если слухи верны, получит модуль на 200 Мп. А работать смартфон, естественно, будет на мобильном процессоре Snapdragon 8 Elite от компании Qualcomm, плюс на борту имеется батарея ёмкостью 6000 мАч, которая должна обеспечивать смартфону достаточно длительное время автономной работы даже в специфических сценариях с играми или монтажом видео. Но пока что вся эта информация является лишь слухом и придётся в любом случае дождаться официального анонса.