Xiaomi 15 Ultra выйдет на мировую арену 3 марта

Если верить информации западных инсайдеров, релиз смартфона Xiaomi 15 Ultra ожидается в следующем месяце, но только на территории Китая, а его глобальная премьера, предположительно, состоится на MWC 2025. Данное мероприятие стартует уже 3 марта, то есть ждать осталось не так уж и долго. И хотя информации о флагмане на самом деле не так уж много, сегодня появились данные о том, что глобальная версия Xiaomi 15 Ultra получит 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного хранилища. Вероятно, будут доступны и другие варианты конфигурации, потому что ранее компания предоставляла потенциальным покупателям возможность выбора. Также источник информации сообщает, что глобальная версия Xiaomi 15 Ultra выйдет в трёх цветах — чёрном, белом и серебристом.

При этом ранее в сети появлялись слухи, что Xiaomi 15 Ultra будет оснащён процессором Snapdragon 8 Elite от компании Qualcomm (как будто существуют другие варианты для флагманского смартфона 2025 года), аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт и беспроводной зарядки на 50 Вт. Основная камера устройства получит 1-дюймовый сенсор Sony Lytia LYT-900, дополненный 200-мегапиксельным перископическим телеобъективом, 50-мегапиксельным телефото-объективом и 50-мегапиксельной ультраширокоугольной камерой. Конечно, стоимость смартфона в данном исполнении будет выше 1100 долларов, но пока что говорить про цену рано. Стоит подождать официального анонса.