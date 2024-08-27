Xiaomi 15 Ultra выйдет в январе 2025 года

Согласно свежей информации от издания Digital Chat Station, которое достаточно часто публикует инсайды о продукции из Китая с высокой степенью достоверности, компания Xiaomi планирует выпустить свой флагманский смартфон Xiaomi 15 Ultra немного раньше, чем обычно. Если все пойдёт по плану, устройство будет запущено в январе 2025 года, что крайне нехарактерно для китайского гиганта, который обычно выпускает устройства немного позже. Соответственно, компания Xiaomi, возможно, стремится привлечь больше новых покупателей в следующем году, выпустив производительное флагманское устройство нового поколения с более производительным мобильным процессором и, возможно, конкурировать с Samsung Galaxy S25 Ultra, который также ожидается в январе.

Это ещё одна интересная деталь — обычно китайский гигант старался не пересекаться с флагманами других производителей на релизе, чтобы не терять долю от продаж, но в данном случае компания, скорее всего, полностью уверена в своих силах и планирует покорить покупателей, обойдя конкурентов. Кроме того, стоит отметить, что обычно модели Ultra от Xiaomi выходят в Китае за несколько месяцев до глобального релиза, но в следующем году ситуация может измениться. Это тоже интересное нововведение, которое указывает на то, что прошивка для нового смартфона достаточно стабильная и компания не планирует сначала тестировать её на локальном рынке. Хорошие новости для тех, кто хотел купить производительный гаджет сразу после Нового года.