Xiaomi 15 получит чип Snapdragon 8 Gen 4 и переменную диафрагму

Инсайдеры уверены в том, что новый флагманский смартфон Xiaomi 15 отправится в релиз ближе к концу 2024 года, и поставщики секретной информации уже сейчас сливают массу интересной информации о данном гаджете. Например, журналисты уверены, что новинка станет первым устройством, использующим процессор Snapdragon 8 Gen 4 от компании Qualcomm, что предоставит гаджету просто безумную производительность на фоне конкурентов. Теперь же специалисты заявили, что Xiaomi 15 получит крайне интересный дисплей — он будет немного меньше по диагонали по сравнению с предшественником, будет более плоским, чем раньше, и будет поставляется с разрешением экрана 1.5K, что обеспечит более высокую чёткость изображения. Здесь хотелось бы отметить, что на самом деле в этом нет ничего невероятного, потому что смартфонов с такого рода дисплеями предостаточно на рынке — и не только среди флагманов.

Также грядущая новинка будет оснащена основной камерой на 50 Мп, что является значительным скачком по сравнению с сенсором камеры Xiaomi 14. Но куда важнее тот факт, что смартфон будет поставляться с основной камерой с регулируемой диафрагмой, что является огромным преимуществом, так как пользователь сможет самостоятельно регулировать глубину резкости в процессе фотосъёмки. А вот про стоимость нового смартфона пока что информации нет, что вполне ожидаемо — обычно китайские компании скрывают эту информацию до последнего. Но смартфон в любом случае интересный.