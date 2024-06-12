Xiaomi 15 получит камеру с тремя 50-Мп модулями

Известный своей осведомленностью информатор Digital Chat Sation поделился подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi 15, официальный релиз которого ожидается в четвертом квартале этого года. Итак, устройству приписывают наличие еще не представленной официально топовой платформы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, 6,36-дюймового плоского LTPO OLED-экрана с разрешением 1,5K и подэкранным ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, 16 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти, тройной тыльной камеры с модулями разрешением 50 Мп (датчик OmniVision оптического формата 1/1,3 дюйма), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (3-кратное оптическое приближение), стереодинамиков, черной и белой расцветок стеклянной тыльной панели, а также кожаного варианта исполнения задней панели.

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