Xiaomi 15 получит новую старую расцветку

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился новыми подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi 15, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат получит серебристую расцветку, очень похожую на цвет Xiaomi Mi 6 Bright Silver Discovery Edition, выпущенного ограниченным тиражом 7 лет назад. Также аппарат выпустят в черной, белой, зеленой и других расцветках.

Что до технических характеристик, устройству приписывают наличие плоского дисплея с разрешением 1,5K, топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen4 и тройной тыльной камеры с оптикой Leica. Цена Xiaomi 15 окажется выше привычных 550 долларов.
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