Xiaomi 15 получит очень странную систему камер

В нижнем ряду расположена основная камера на 50 Мп, ультраширокоугольная камера на 50 Мп и ещё один телеобъектив, только уже с 2-кратным увеличением, тоже на 50 Мп. Фронтальная камера будет на 32 Мп и в этом плане ничего интересного нет. Также инсайдеры уверены, что Xiaomi 15 Ultra будет оснащён 6,7-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и изгибами по краям (со всех четырёх сторон), а также мобильным процессором Snapdragon 8 Elite от компании Qualcomm и аккумулятором на 6000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 90 Вт в случае проводного подключения. Более того, устройство сразу поступит в продажу с Android 15 на борту, пусть и с фирменной прошивкой. Про цену и прочие детали пока что информации не поступало.