Xiaomi 15 получит очень странную систему камер

Если верить информации инсайдеров, компания Xiaomi планирует представить свои смартфоны под индексами 15 и 15 Pro уже в конце этого месяца, но версия Ultra выйдет только в феврале следующего года. Впрочем, уже сегодня появились первые утечки рендеров смартфона Xiaomi 15 Ultra, которые продемонстрировали крайне заметный дизайн системы камер, который может не понравиться любителям симметрии. Хотя сам модуль камеры остаётся круглым, как и в предыдущих моделях Ultra, расположение самих камер на островке асимметрично. Согласно источнику изображений, камера в верхней части — это перископический телеобъектив с 4,3-кратным зумом и датчиком изображения на 200 Мп (здесь используется сенсор Samsung ISOCELL HP9 флагманского уровня).

В нижнем ряду расположена основная камера на 50 Мп, ультраширокоугольная камера на 50 Мп и ещё один телеобъектив, только уже с 2-кратным увеличением, тоже на 50 Мп. Фронтальная камера будет на 32 Мп и в этом плане ничего интересного нет. Также инсайдеры уверены, что Xiaomi 15 Ultra будет оснащён 6,7-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и изгибами по краям (со всех четырёх сторон), а также мобильным процессором Snapdragon 8 Elite от компании Qualcomm и аккумулятором на 6000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 90 Вт в случае проводного подключения. Более того, устройство сразу поступит в продажу с Android 15 на борту, пусть и с фирменной прошивкой. Про цену и прочие детали пока что информации не поступало.