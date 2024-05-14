Xiaomi 15 получит телеобъектив

По информации издания Digital Chat Station, у нового флагманского смартфона Xiaomi 15 Pro может появиться перископическая камера (в народе её называют телеобъективом, но это немного неправильно с технической точки зрения) с оптическим зумом приличной кратности. До сих пор такие камеры были представлены исключительно в топовых флагманах компании Xiaomi, то есть Ultra-версиях, однако, по всей видимости, теперь компания приняла решение реализовать такого рода камеру даже в базовой версии смартфона. Кроме того, инсайдеры уверены, что смартфоны Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, предположительно, будут первыми устройствами на базе предстоящего процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 на момент их релиза в октябре текущего года, но пока что это только предположения — сама компания ничего подобного не сообщала.

Дизайн модуля камеры Xiaomi 15 Pro представляет собой прямоугольник с закруглёнными углами, размещённый в верхнем левом углу задней панели устройства. Соответственно, можно предположить, что дизайн данной камеры будет во многом схож с дизайном смартфона Xiaomi 14 Pro. Единственное отличие будет в том, что светодиодная вспышка будет перемещена за пределы острова камеры, чтобы освободить место для перископа. При этом все три камеры в 15 Pro будут иметь разрешение 50 Мп, но сенсор Samsung ISOCELL JN1 не будет использоваться, несмотря на то, что в Xiaomi 14 Pro он использовался как для ультраширокоугольной камеры, так и для телеобъектива.
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