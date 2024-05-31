Xiaomi 15 получит улучшенную камеру

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфонах Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, релиз которых ожидается грядущей осенью. Утверждается, что флагманы получат основную камеру с главным кастомизированным модулем на базе 50-Мп сенсора оптического формата 1/1,3 дюйма. Старшая модель сможет похвастаться наличием модуля с перископическим телеобъективом. Также сообщается о чипе обработки изображений с технологиями ИИ и улучшенной оптике. Ранее другой информатор, Smart Pikachu, сообщил, что камеры смартфонов Xiaomi 15 оснастят объективами с увеличенной диафрагмой, а дюймовый датчик изображения будет использоваться в топовой модели Ultra.