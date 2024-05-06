Xiaomi 15 выйдет в октябре 2024 года

На прошлой неделе появилась информация от инсайдеров о том, что у компании Xiaomi есть эксклюзивное право на первый запуск смартфона на базе грядущего процессора Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm, а теперь появились данные о том, когда этот релиз можно будет ждать. Согласно анонимному источнику информационного издания Digital Chat Station, первое устройство на базе Snapdragon 8 Gen 4 предварительно запланировано к выпуску в середине октября. Если предыдущий слух об эксклюзивности Xiaomi действительно верен, это означает, что Xiaomi 15 (и, возможно, 15 Pro вместе с ним) будет представлен официально в середине октября. Конечно, многое может измениться к тому времени, так как за полгода компания может передумать или изменить свои планы, но стоит отметить, что Xiaomi 14 был анонсирован 26 октября прошлого года, то есть примерно в тот же период времени.

Кроме того, необходимо напомнить, что в октябре текущего года громких анонсов от конкурентов не будет, что даёт производителю внушительные преимущества по сравнению с конкурентами. Правда, следует отметить, что первичный запуск Xiaomi 15, вероятно, будет только для китайского рынка, так как ранее компания всегда выпускала флагман сначала для локального рынка, а только потом после ряда тестов выходила на международные рынки. Кроме того, по данным Digital Chat Station, процессор Snapdragon 8 Gen 4, предположительно, демонстрирует одноядерную производительность в 2700 баллов и многоядерный результат около 10000 в Geekbench 6.