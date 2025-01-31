Xiaomi 15S Pro может получить фирменный процессор

Известный инсайдер Digital Chat Station сообщает, что грядущий флагманский смартфон Xiaomi 15S Pro может получить фирменную однокристальную систему. Утверждается, что платформа имеет одно очень производительное ядро Cortex-X3, три мощных ядра Cortex-A715 и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A510. Остальные подробности пока не приводятся. Релиз смартфона ожидается в апреле этого года.

Напомним, что выпущенный прошлогодней осенью Xiaomi 15 Pro оснащается 6,73-дюймовым LTPO AMOLED-экраном с разрешением QHD+, кадровой частотой от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью нит, 12 ГБ или 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памятью UFS 4.0, тройной основной камерой Leica с модулями на 50 Мп (датчик Light Fusion 900 и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископ с 5-кратным оптическим зумом и OIS), АКБ ёмкостью 6100 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 50 Вт, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.
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