Xiaomi 15S Pro получит разогнанный процессор

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi 15S Pro, релиз которого ожидается в первой половине следующего года. Утверждается, что аппарат унаследует дизайн у Xiaomi 15 Pro, но не исключен выпуск специальной версии в стиле одной из классических моделей. Главным же отличием новинки станет разогнанная версия топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Напомним, что Xiaomi 15 Pro оснащается 6,73-дюймовым LTPO AMOLED-экраном с разрешением QHD+, кадровой частотой от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью нит, 12 ГБ или 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памятью UFS 4.0, тройной основной камерой Leica с модулями на 50 Мп (датчик Light Fusion 900 и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик с углом обзора 115 градусов) и 50 Мп (перископный модуль с 5-кратным оптическим зумом и OIS), АКБ ёмкостью 6100 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 50 Вт, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.
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