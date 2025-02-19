Xiaomi 15S Pro засветился на фото

Китайские источники опубликовали фотографию, на которой, как утверждается, изображен смартфон Xiaomi 15S Pro. Аппарат заключен в «антишпионский» чехол, который тем не менее позволяет рассмотреть состав основной камеры. Обращают на себя внимание два дополнительных отверстия, в одном из которых может скрываться LED-вспышка. Предназначение второго остается загадкой. Ранее сообщалось, что аппарат оснастят фирменной однокристальной системой. Ей приписывают наличие одного производительного ядра Cortex-X3, трех ядер Cortex-A715 и четырех энергоэффективных ядер Cortex-A510. Официальный релиз Xiaomi 15S Pro ожидается грядущей весной.