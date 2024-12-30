Xiaomi 16 приписывают наличие перископического телеобъектива

Известный правдивыми утечками инсайдер Smart Pikachu поделился первыми подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi 16, который придет на смену недавно выпущенному Xiaomi 15. Утверждается, что аппарат наконец-то получит важное улучшение в виде модуля с перископическим телеобъективом в составе основной камеры. Также смартфону приписывают наличие 6,36-дюймового дисплея. Остальные параметры не раскрываются.

Напомним, что оцененный от 630 долларов Xiaomi 15 получил 6,36-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей с разрешением, 1,5K, кадровой частотой от 1 до 120 Гц и рамками толщиной 1,38 мм, флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite, АКБ Jinshajiang ёмкостью 5400 мАч, поддержку 90-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, тройную основную камеру, настроенную компанией Leica, с модулями разрешением 50 Мп (Light Hunter 900), 50 Мп (сверхширик на JN1) и 50 Мп (телеобъектив), селфи-камеру на 32 Мп и защиту от воды и пыли (IP68).
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