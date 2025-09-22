Xiaomi 17 Pro и 17 Pro Max показали на рендерах

Компания Xiaomi опубликовала качественные изображения флагманских смартфонов Xiaomi 17 Pro и 17 Pro Max, которые представят уже 25 сентября. Отметим наличие плоских экранов с рамками толщиной 1,18 мм, нового суперэллиптического дизайна углов, плоской боковой рамки, тройной тыльной камеры с дополнительным дисплеем, врезанной фронтальной камеры, а также зеленой и фиолетовой расцветок корпуса. Ранее производитель подтвердил, что флагманы серии Xiaomi 17 первыми на рынке получат топовую однокристальную систему Snapdragon 8 Elite Gen 5 от Qualcomm. Процессор будет представлен уже сегодня вечером.

Раскладушку Xiaomi Mix Flip 2 показали на студийных фото …
Китайские СМИ и блогеры опубликовали множество фотографий представленного вчера компактного складного сма…
Vivo X200 FE выйдет за пределами локального рынка…
Судя по информации от весьма надёжных источников, смартфон Vivo X200 FE готовится к глобальному запуску —…
iPhone 17 Pro получит испарительную камеру…
Apple готовит серьёзное обновление системы охлаждения для iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. По данным ин…
Poco C85 стал доступен на ОЗОН…
Официально представлен смартфон Poco C85, ориентированный на бюджетный сегмент рынка. Аппарат оснащен раз…
Представлен детский смартфон HMD Fuse …
Компания HMD пополнила ассортимент смартфонов моделью HMD Fuse, которая предназначена для детей. Новинка …
Motorola Razr 60 получит уникальное исполнение…
Пользователям, которым приглянулся складной флагман Motorola Razr 60, но они считают его недостаточно эфф…
Samsung представила доступный смартфон Galaxy A07…
Сегодня Samsung без лишнего шума представила Galaxy A07, хотя новинка явно заслуживала большего внимания,…
Бюджетный Redmi 15C получит аккумулятор на 6000 мАч…
В сети появились качественные изображения и подробности о характеристиках бюджетного смартфона Redmi 15C,…
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тестыЛичный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XTБудущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor