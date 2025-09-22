Xiaomi 17 Pro и 17 Pro Max показали на рендерах

Компания Xiaomi опубликовала качественные изображения флагманских смартфонов Xiaomi 17 Pro и 17 Pro Max, которые представят уже 25 сентября. Отметим наличие плоских экранов с рамками толщиной 1,18 мм, нового суперэллиптического дизайна углов, плоской боковой рамки, тройной тыльной камеры с дополнительным дисплеем, врезанной фронтальной камеры, а также зеленой и фиолетовой расцветок корпуса. Ранее производитель подтвердил, что флагманы серии Xiaomi 17 первыми на рынке получат топовую однокристальную систему Snapdragon 8 Elite Gen 5 от Qualcomm. Процессор будет представлен уже сегодня вечером.