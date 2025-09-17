Xiaomi 17 Pro протестировали в Geekbench

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench появились результаты тестирования флагманского смартфона Xiaomi 17 Pro, который будет представлен уже 19 сентября. Бенчмарк подтвердил наличие 16 ГБ оперативной памяти, предустановленной операционной системы Android 16 и топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с шестью ядрами с частотой 3,63 ГГц и двумя с частотой 4,61 ГГц. Аппарат набрал 3096 и 9382 балла в одноядерном и многоядерном тестах соответственно. Ранее было объявлено, что старшие модели Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro MAX смогут похвастаться дополнительным экраном на задней панели.