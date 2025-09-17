Xiaomi 17 Pro протестировали в бенчмарке

Будущий Xiaomi 17 Pro засветился в базе Geekbench и продемонстрировал впечатляющие результаты, впервые дав понять, на что способен процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Тесты показывают серьёзный скачок производительности по сравнению с предшественником и даже выход на уровень чипа Apple A19 Pro. Qualcomm долгие годы пыталась догнать Apple в одноядерной мощности, и теперь, судя по утечке, этот разрыв почти закрыт. Согласно данным Geekbench 6.5, Xiaomi 17 Pro с Snapdragon 8 Elite Gen 5 набрал 3831 балл в одноядерном режиме и 11525 в многоядерном. Для сравнения, обычный Snapdragon 8 Elite показывал в среднем около 3200 и 10000 баллов соответственно, то есть новое поколение обеспечивает прирост на 19 процентов в одноядерной и на 15 процентов в многоядерной производительности.

iPhone 17 Pro с процессором A19 Pro достигает примерно 3850 баллов в одноядерном и 11000 в многоядерном тестах, что ставит новое решение Qualcomm на один уровень с Apple по «чистой» мощности процессора. В реальном использовании это означает гораздо больше, чем просто цифры в таблице — рост одноядерной производительности на 19 процентов ускорит запуск приложений, сделает прокрутку тяжёлых соцсетей плавнее и повысит отзывчивость системы при многозадачности. Увеличение многоядерной мощности, в свою очередь, даст прирост в ресурсоёмких сценариях вроде обработки фото и видео высокого разрешения, компиляции крупных файлов и требовательных игр с физическими эффектами.
