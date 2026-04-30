Xiaomi 17 уже получил бета-версию Android 17

Компания Xiaomi выпустила бета-версию операционной системы Android 17 для разработчиков флагманских смартфонов в Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 15T Pro и Leica Leitzphone powered by Xiaomi. Ранее Google начала тестирования Android 17 Beta 4 для своих устройств Pixel. Данная программа предназначена только для разработчиков, способных обеспечить бесперебойную работу новой версии ОС и дать обратную связь до официального релиза.

Напомним, что выпущенный в Китае еще прошлой осенью Xiaomi 17 оснащается флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с тактовой частотой до 4,6 ГГц, 6,3-дюймовым OLED LTPO-экраном с разрешением 2656:1220 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 3500 нит и рамками толщиной 1,18 мм, системой охлаждения с 3D-кольцом для лучшей циркуляции воздуха, аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок соответственно, тройной тыльной камерой Leica с модулями на 50 Мп (сенсор Light Hunter 950), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъективом с плавающей линзой), селфи-камерой на 50 Мп, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, стереодинамиками.
